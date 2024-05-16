Трибьют-концерт The Beatles в соборе провалился. Из‑за акустики музыка превратилась в звуковую кашу

Концерт с каверами песен The Beatles в Винчестерском соборе остался без зрителей. Из‑за «стены шума» и «оглушительной акустики» люди были вынуждены уйти, сообщает GB News.
Трибьют-концерт британской группы посетили сотни человек, но выбор места оказался неудачным. Посетители посетовали, что песни были невозможно отличить друг от друга.
«Мы думали, что это будет действительно хороший вечер, но нет. Уровень шума был невероятным. Невозможно было понять, какой трек они играют. У меня звенело в ушах», — рассказал один из зрителей.
Когда начался перерыв, люди вышли из собора, а обратно вернулась лишь «группка людей». Билеты на концерт стоили около 40 фунтов.
Представитель Винчестерского собора тоже остался разочарованным. По его словам, сотрудники учреждения выясняют, «что пошло не так».