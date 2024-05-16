Дэнни ДеВито заявил, что озвучит Варио в «Братьях Марио», если ему предложат большой гонорар

Дэнни ДеВито, известный по фильмам «Близнецы», «Бэтмен возвращается» и «Матильда», а также сериалу «В Филадельфии всегда солнечно», выразил желание озвучить персонажа Варио в сиквеле картины «Супербратья Марио. Фильм».
При этом актер озвучил главное условие для своего появления в продолжении франшизы — студии придется предложить ему внушительный гонорар.
«Пусть Крис Пратт [исполнитель одной из главных ролей] знает. Передайте ему и создателям фильма, что я заставлю их раскошелиться, но я должен быть в фильме», — заявил ДеВито в интервью ютуб-блогу The Movie Dweeb.
Адаптация культовой игры о сантехниках Марио и Луиджи «Супербратья Марио. Фильм» вышла в 2023-м и стала самой прибыльной картиной года. Чистая прибыль мультфильма составила 559 млн долларов при общих сборах 1,36 млрд долларов, обойдя даже рекордсмена 2022 года «Аватар: Путь воды», который принес создателям 531,7 млн.
Главных персонажей в ленте озвучили Крис Пратт («Стражи галактики»), Чарли Дей («В Филадельфии всегда солнечно»), Джек Блэк («Школа рока») и Сет Роген («SuperПерцы»).