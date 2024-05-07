«Супербратья Марио. Фильм» стали самой прибыльной лентой 2023 года

«Супербратья Марио. Фильм» стали самой прибыльной картиной 2023 года, обойдя «Барби», «Оппенгеймера» и «Стражей Галактики-3». Об этом сообщил Deadline на основе анализа кассовых сборов самых кассовых проектов прошлого года.
Прибыль мультфильма «Супербратья Марио. Фильм» составила 559 млн долларов при общих сборах 1,36 млрд долларов, обойдя даже рекордсмена 2022 года «Аватар: Путь воды», который принес создателям 531,7 млн.
«Барби» попала на второе место списка со сборами в 1,44 млрд и чистой прибылью в 421 млн долларов, а третья позиция досталась анимационной ленте «Человек-паук: Паутина вселенных» (328 млн).
Также в десятку вошли мультфильм «Черепашки-ниндзя: Погром мутантов» (204,5 млн), «Оппенгеймер» (201,9 млн), «Вонка» (182 млн), «Тейлор Свифт: The Eras Tour» (172 млн), «Пять ночей с Фредди» (161 млн), «Стражи Галактики. Часть 3» (124 млн) и «Щенячий патруль: Мегафильм» (114 млн).
Для создания рейтинга Deadline использовал не только открытые данные проката, но и инсайдерскую информацию от киностудий и своих источников в Голливуде.