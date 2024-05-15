Мелисса Маккарти присоединится к четвертому сезону «Убийств в одном здании»

Сегодня в 00:46
Кадр: Hulu/YouTube

Американская актриса Мелисса Маккарти, известная по фильмам «Девичник в Вегасе» и «Копы в юбках», присоединится к актерскому составу сериала «Убийства в одном здании». Об этом сообщил Collider.

Маккарти появилась в тизере четвертого сезона шоу. В ролике также можно увидеть Селену Гомес, Стива Мартина, Мартина Шорта, Мерил Стрип, Юджина Леви, Ева Лонгория, Зака Галифианакиса, Молли Шэннон, Кумэйла Нанджани и Джейн Линч.

Кроме того, в видео показали Ричарда Кинда, Майкла Сирила Крейгтона и Давайн Джой Рэндольф. Новые эпизоды криминальной комедии выйдут на стриминговом сервисе Hulu 27 августа.

В центре сюжета окажется убийство дублерши Чарльза-Хейдена Сэвиджа — Сазз Патаки. Действие сезона развернется в Голливуде, где одна из студий предложит троице главных героев экранизировать их подкаст.

Комедийно-детективный сериал «Убийства в одном здании» вышел на экраны в августе 2021 года. Шоу получило номинацию на «Золотой глобус» в категории «Лучший телесериал — мюзикл или комедия». «Афиша Daily» подробно рассказывала о проекте.

«Убийства в одном здании» повествуют о трех соседях, увлеченных жанром тру-крайм. Их жизнь меняется, когда они узнают, что в их элитном многоквартирном доме в Верхнем Вест-Сайде происходит ужасная смерть. Они решают запустить собственный подкаст, в котором анализируют обстоятельства смерти своего соседа, пытаясь самостоятельно разгадать тайну.

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