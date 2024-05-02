Стив Мартин в восторге от нового сезона «Убийств в одном здании»

Стив Мартин рассказал в интервью People, что в восторге от нового сезона сериала «Убийства в одном здании».
Съемки продолжения проходят сейчас в Нью-Йорке. «Мы уже на полпути, и нам очень нравится этот сезон. Мы думаем, что он может быть одним из наших лучших сезонов», — сказал Мартин.
В новом сезоне главные герои отправятся в поездку в Лос-Анджелес. Оттуда они вновь вернутся в «Арконию», чтобы раскрыть правду об убийстве Сазз Патаки — дублера персонажа Мартина, Чарльза.
«Убийства в одном здании» рассказывают о трех соседях, увлеченных жанром тру-крайм. Их жизнь меняется, когда они узнают, что в их элитном многоквартирном доме в Верхнем Вест-Сайде происходит ужасная смерть.
Они решают запустить собственный подкаст, в котором анализируют обстоятельства смерти своего соседа, пытаясь самостоятельно разгадать тайну. Главные роли исполняют Стив Мартин, Селена Гомес и Мартин Шорт.
Комедийно-детективный сериал «Убийства в одном здании» вышел на экраны в августе 2021 года. Шоу получило номинацию на «Золотой глобус» в категории «Лучший телесериал — мюзикл или комедия». «Афиша Daily» подробно рассказывала о проекте.