Shaman возглавил рейтинг «музыкантов-патриотов» в опросе ВЦИОМ. Он же попал в антирейтинг

Среди тех, кто, напротив, вызывает чувство стыда, чаще всего россияне называли Аллу Пугачеву (25%). В тройку также вошли лидер «Машины времени» Андрей Макаревич* (18%) и Филипп Киркоров (13%). По 9% опрошенных назвали Моргенштерна* и Shaman.