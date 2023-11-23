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Shaman возглавил рейтинг «музыкантов-патриотов» в опросе ВЦИОМ. Он же попал в антирейтинг

Семён Гудошников
Сегодня в 13:51

Рейтинг музыкантов, вызывающих чувство гордости у россиян, возглавил Shaman. Его в опросе ВЦИОМ назвали 22% респондентов.

На втором месте Олег Газманов (13%), на третьем — Юрий Шевчук из «ДДТ» (7%). Еще 6% назвали лидера «Любэ» Николая Расторгуева, 5% — певицу Юлию Чичерину.

Среди тех, кто, напротив, вызывает чувство стыда, чаще всего россияне называли Аллу Пугачеву (25%). В тройку также вошли лидер «Машины времени» Андрей Макаревич* (18%) и Филипп Киркоров (13%). По 9% опрошенных назвали Моргенштерна* и Shaman.

Оценивая решение некоторых музыкантов покинуть Россию в знак протеста против действий российских властей, 63% респондентов сказали, что не поддерживают такой поступок, 13% выразили этим артистам поддержку. Среди молодежи 18–35 лет уровень поддержки выше — 22–24%.

По вопросу, следует ли ограничивать влияние западной культуры на российскую молодежь, мнения разделились. 51% считает, что такие ограничения необходимы, 41% — что не нужны.

* Андрей Макаревич и Моргенштерн внесены Минюстом в список иностранных агентов.

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