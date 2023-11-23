Shaman возглавил рейтинг «музыкантов-патриотов» в опросе ВЦИОМ. Он же попал в антирейтинг

На втором месте Олег Газманов (13%), на третьем — Юрий Шевчук из «ДДТ» (7%). Еще 6% назвали лидера «Любэ» Николая Расторгуева, 5% — певицу Юлию Чичерину.
Среди тех, кто, напротив, вызывает чувство стыда, чаще всего россияне называли Аллу Пугачеву (25%). В тройку также вошли лидер «Машины времени» Андрей Макаревич* (18%) и Филипп Киркоров (13%). По 9% опрошенных назвали Моргенштерна* и Shaman.
Оценивая решение некоторых музыкантов покинуть Россию в знак протеста против действий российских властей, 63% респондентов сказали, что не поддерживают такой поступок, 13% выразили этим артистам поддержку. Среди молодежи 18–35 лет уровень поддержки выше — 22–24%.
По вопросу, следует ли ограничивать влияние западной культуры на российскую молодежь, мнения разделились. 51% считает, что такие ограничения необходимы, 41% — что не нужны.