Байден сказал, что был бы счастлив поспорить с Трампом. Ответ пришел быстро: «Давайте устроим!»

После материала Politico о размолвке между Белым домом и The New York Times газета опубликовала заявление, в котором говорилось о тревоге из‑за того, что «президент Байден так активно и эффективно избегал вопросов независимых журналистов в течение своего срока. Президент занимает самый важный пост в нашей стране, и пресса играет жизненно важную роль в предоставлении информации о его мышлении и мировоззрении, позволяя общественности оценить его послужной список и привлечь его к ответственности».