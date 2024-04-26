Байден сказал, что был бы счастлив поспорить с Трампом. Ответ пришел быстро: «Давайте устроим!»

Президент США Джо Байден выразил желание устроить дебаты с экс-президентом Дональдом Трампом, передает Deadline. Предвыборный штаб кандидата от Республиканской партии ответил готовностью.
Байден в прямом эфире дал часовое интервью в шоу SiriusXM. Ведущий Говард Стерн признался, что хотел бы посмотреть дебаты двух претендентов на пост президента, и кандидат от Демократической партии ответил: «Я не знаю, когда, но я рад вступить с ним в спор».
Менеджер предвыборного штаба Трампа Крис Ласивита отреагировал на высказывание Байдена в соцсетях. «Хорошо, давайте устроим!», — написал он.
Дебаты традиционно проводятся в рамках всеобщей избирательной кампании в США. Байден и Трамп уже проводили дебаты в 2020 году, когда боролись за кресло президента. В итоге на выборах победил демократ.
В интервью Байден также признался, как хотел совершить суицид и найти спасение от горя в алкоголе после гибели его жены и дочери в автокатастрофе в 1972 году. «Я просто сидел и думал, что собираюсь взять бутылку виски, выпить ее и напиться», — рассказал он.
В рамках предвыборной кампании Байден раздает интервью подкастерам, а не традиционным СМИ. Так, недавно он пришел на запись подкаста Smartless вместе с экс-президентами Биллом Клинтоном и Бараком Обамой, чем вызвал раздражение новостных агентств.
После материала Politico о размолвке между Белым домом и The New York Times газета опубликовала заявление, в котором говорилось о тревоге из‑за того, что «президент Байден так активно и эффективно избегал вопросов независимых журналистов в течение своего срока. Президент занимает самый важный пост в нашей стране, и пресса играет жизненно важную роль в предоставлении информации о его мышлении и мировоззрении, позволяя общественности оценить его послужной список и привлечь его к ответственности».