США пригрозили банку Raiffeisen ограничением доступа к долларовой системе из‑за работы в РФ

Сегодня в 18:55
Фото: Wistula

Министерство финансов США в письме предупредило руководство Raiffeisen Bank International (RBI) об ограничении доступа к долларовой системе из‑за продолжения работы и новых сделок в РФ. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванный источник.

По данным агентства, 6 мая замминистра финансов Уолли Адеймо направил письмо RBI, выразив обеспокоенность по поводу работы компании в РФ, а также по поводу сделки на сумму 1,5 млрд долларов с Олегом Дерипаской, который находится под санкциями.

Речь идет о покупке 27,78% акций строительного концерна Strabag, которым среди прочих владеет структура бизнесмена. 8 мая RBI отменила сделку, потому что не смогла получить одобрение регуляторов.

По словам собеседника Reuters, Минфин США по-прежнему беспокоится о деятельности банка в РФ, несмотря на отмену сделки. Представитель RBI в комментарии агентству подчеркнул, что банк «значительно сократил» работу в России и принял «множество мер», чтобы снизить санкционные риски.

В июле 2023 года RBI откладывал планы по уходу из РФ в надежде на разрешение ситуации, писал Reuters. В ноябре RBI заявлял, что не успеет покинуть рынок в 2023 году. В апреле 2024 года FT писала, что Райффайзенбанк к концу 2023 года расширил штат в РФ.

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