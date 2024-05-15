США пригрозили банку Raiffeisen ограничением доступа к долларовой системе из‑за работы в РФ

В июле 2023 года RBI откладывал планы по уходу из РФ в надежде на разрешение ситуации, писал Reuters. В ноябре RBI заявлял, что не успеет покинуть рынок в 2023 году. В апреле 2024 года FT писала, что Райффайзенбанк к концу 2023 года расширил штат в РФ.