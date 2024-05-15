США пригрозили банку Raiffeisen ограничением доступа к долларовой системе из‑за работы в РФ

Министерство финансов США в письме предупредило руководство Raiffeisen Bank International (RBI) об ограничении доступа к долларовой системе из‑за продолжения работы и новых сделок в РФ. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванный источник.
По данным агентства, 6 мая замминистра финансов Уолли Адеймо направил письмо RBI, выразив обеспокоенность по поводу работы компании в РФ, а также по поводу сделки на сумму 1,5 млрд долларов с Олегом Дерипаской, который находится под санкциями.
Речь идет о покупке 27,78% акций строительного концерна Strabag, которым среди прочих владеет структура бизнесмена. 8 мая RBI отменила сделку, потому что не смогла получить одобрение регуляторов.
По словам собеседника Reuters, Минфин США по-прежнему беспокоится о деятельности банка в РФ, несмотря на отмену сделки. Представитель RBI в комментарии агентству подчеркнул, что банк «значительно сократил» работу в России и принял «множество мер», чтобы снизить санкционные риски.