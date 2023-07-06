Reuters: Raiffeisen Bank International откладывает уход из России в надежде на разрешение конфликта

Австрийская Raiffeisen Bank International (RBI) — материнская компания Райффайзенбанка — откладывает планы по выходу из России. Об этом пишет Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с позицией холдинга.
По словам собеседников агентства, власти Австрии поддержали решение RBI приостановить уход с российского рынка. Они стали активнее защищать банковскую группу в Европе и США.
Кроме того, Вена, хоть и поддерживает Украину в конфликте, связи с Москвой окончательно разрывать не хочет. Австрийские власти рассчитывают, что после завершения военного конфликта отношения с Россией можно будет восстановить.
По данным Reuters, RBI пока не озвучила свои планы руководству Европейского центрального банка. Это значит, что продать российский бизнес компании в ближайшие месяцы не удастся.
30 марта пресс-служба Raiffeisen Bank International сообщила о двух вариантах дальнейших действий: продаже российского бизнеса или выходе из его активов. Компания также объявила о снижении деловой активности в России.
Российские эксперты на рынке торговли и финансовых организаций тогда поделились с «Афишей Daily» прогнозами на будущее Raiffeisen Bank в стране.