Жительница Флориды обнаружила в своем доме 2-метрового аллигатора

Сегодня в 21:45
Фото: Balaji Malliswamy/Unsplash

Мэри Холленбек из Флориды обнаружила в своем доме 2-метрового аллигатора. Об этом сообщает Upi.

По словам женщины, она была в доме, когда услышала стук в дверь. «Я подумала, что это кто‑то чужой пытается попасть в мой дом. Я встала с дивана и подошла к двери, готовая сказать: „Вы не туда попали“».

Однако, когда она увидела истинный источник звука, у нее возникло две мысли: «Первая: „О боже, у меня в доме аллигатор“; а вторая: „О боже, у меня в доме аллигатор, как мне от него избавиться?“»

Холленбек позвонила в службу 911, которая совместно с помощниками шерифа округа и сотрудниками Комиссии по охране рыбных ресурсов и дикой природы Флориды вытащила аллигатора из дома.

По мнению женщины, аллигатор, должно быть, жил в близлежащем пруду. «Ему пришлось пройти через два двора, пересечь улицу и войти в мой дом, но никто его не видел, и это очень удивительно», — сказала она.

Флорида занимает второе место среди штатов США с самой высокой популяцией аллигаторов — 1,3 млн особей. На первом месте Луизиана, где, по оценкам, насчитывается 2 млн аллигаторов.

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