«Это два самостоятельных проекта, объединенные одним сюжетом, но с разной структурой, разными персонажами на первом плане и с разными акцентами. Их можно слушать по отдельности, а можно слушать друг за другом. Если вы выбираете, с какого начать, знайте, что у меня больше трепета вызывает англоязычное расследование», — пишет она.