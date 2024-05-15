Журналистка Настя Красильникова и студия «Либо/Либо» выпустили новый сезон подкаста «Дочь разбойника». Проект под названием «После школы» рассказывает истории учениц московской школы № 57, которые подверглись сексуализированному насилию со стороны учителя Бориса Меерсона.
«Его действие начинается в России, а продолжается в Израиле, в Германии, в США и в Дании. Это расследование про десятилетия насилия над подростками, предательств, лжи и безнаказанности в среде московской интеллигенции», — рассказывает Красильникова.
«Про отвагу и силу восхитительных героинь и героев, которым пришлось пережить отвратительные вещи. Про то, как мир — в том числе прогрессивный и западный — реагирует на просьбы о помощи от пострадавших», — объясняет ведущая задумку проекта.
«Еще в этом расследовании есть погони, саспенс, лихие повороты сюжета, потрясающая музыка и — хочется верить — надежда», — обещает она.
Кроме того, у сезона есть и англоязычная версия «The Adults in the Room». Красильникова подчеркивает, что она отличается по смыслу и содержанию, хотя в ней рассказаны те же истории.
«Это два самостоятельных проекта, объединенные одним сюжетом, но с разной структурой, разными персонажами на первом плане и с разными акцентами. Их можно слушать по отдельности, а можно слушать друг за другом. Если вы выбираете, с какого начать, знайте, что у меня больше трепета вызывает англоязычное расследование», — пишет она.
Сексуальное насилие в престижной столичной школе стало одной из самых обсуждаемых тем осенью 2016 года, когда журналистка и основательница «Либо/Либо» Екатерина Кронгауз рассказала о том, как администрация школы скрывала романы одного из учителей со школьницами. При этом Кронгауз не раскрывала ни имен жертв, ни номера заведения. Вскоре скандалом заинтересовался Следственный комитет. 6 сентября 2017 года директор 57-й школы Сергей Менделевич был уволен.
В отношении Бориса Меерсона было заведено уголовное дело по статье 135, части 4 («Развратные действия»), 13 февраля 2017 года он был заочно арестован после побега в Израиль.