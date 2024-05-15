В ГД снова внесли законопроект о запрете продажи энергетиков подросткам, его могут принять летом

В Государственную думу внесли законопроект о запрете продажи энергетиков детям и подросткам. Об этом сообщил председатель Вячеслав Володин.
Спикер отметил, что создателями документа выступили депутаты всех фракций. В случае принятия запрет коснется розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетиков, а на полки супермаркетов также не допустят бутылки объемом больше 0,5 литра.
Володин также призвал коллег «до августа выйти на принятие этого важного решения». По его мнению, оно «позволит защитить здоровье наших детей, остановить распространение вредных привычек среди молодежи».
По данным спикера Госдумы, энергетики в России пьет каждый четвертый взрослый, а среди молодежи — каждый второй: «в возрастной группе 18–24 лет эта доля составляет 53,2%, в группе 25–29 лет — 49,7%».
Володин назвал эту статистику опасной тенденцией и заметил, что высокие дозы потребления энергетиков повышают риск гипертонии, развития ишемической болезни сердца, диабета и других заболеваний. Он также сослался на опрос в своем телеграм-канале, 90% участников которого поддержали запрет.
«Во многих регионах уже установлены ограничения на розничную продажу таких напитков, но на федеральном уровне проблема до сих пор не решена», — отметил парламентарий.
Аналогичные ограничения на продажу действуют в 65 регионах России. Проект федерального запрета уже вносили в ГД в январе этого года, но он не добрался даже до первого чтения.