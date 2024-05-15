«Супергерл» с Милли Элкок в главной роли выйдет в июне 2026 года

Сегодня в 11:37
Фото: HBO

DC Studios объявила, что премьера фильма «Супергерл: Женщина завтрашнего дня» с Милли Элкок в главной роли состоится 26 июня 2026 года.

Милли Элкок («Дом дракона») сыграет двоюродную сестру Супермена Кару Зор-Эл. Фильм вдохновлен комиксом Тома Кинга и Билкиса Эвели и будет отличаться от серьезной трактовки персонажа, показанной в сериале «Супергерл» на канале CW.

Съемки «Супергерл» должны начаться осенью этого года. Режиссером станет Крэйг Гиллеспи («Тоня против всех», «Круэлла» и «Ночь страха»). Сценарий напишет Ана Ногейра, известная своими ролями в сериалах «Сара + Ди» и «Дневники вампира».

Грядущая лента должна стать второй в киновселенной DC, перезапущенной под руководством Джеймса Ганна и Питера Сафрана. Первым стал «Супермен», премьера которого состоится в 2025 году.

Ранее Джеймс Ганн поделился первым кадром из фильма, показав Дэвида Коренсвета в костюме Человека из стали. Сюжет «Супермена» расскажет о путешествии героя, который пытается примирить свое криптонское наследие с человеческим воспитанием.

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