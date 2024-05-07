Джеймс Ганн показал Дэвида Коренсвета в роли Супермена

Сегодня в 09:56
Фото: соцсети Джеймса Ганна

Автор предстоящего «Супермена» Джеймс Ганн поделился первым кадром из фильма, показав Дэвида Коренсвета в костюме Человека из стали. Изображение режиссер опубликовал в своем инстаграм*-треде.

Под фото Ганн написал, что оно было сделано Джессой Миглио на съемках фильма, которые проходят в закрытом режиме. Они стартовали в конце февраля 2024-го.

Вместе с Коренсветом главные роли в картине сыграют Рейчел Броснахэн («Удивительная миссис Мейзел») и Николас Холт («Люди икс», «Безумный Макс: Дорога ярости»).

Также в актерский состав вошли Изабела Мерсед («Дора и Затерянный город»), Эди Гатеги («Стартап»), Натан Филлион («Светлячок», «Баффи — истребительница вампиров»), Энтони Карриган («Барри», «Готэм»), Мария Габриела де Фария («Иса ТКМ»), модель Сара Сампайо, Скайлер Гисондо («Лакричная пицца», «Ночь в музее») и Теренс Розмор («Разные миры»).

«Супермен» станет первой частью новой франшизы DC Universe (DCU) от Warner Bros. Его сюжет расскажет о путешествии героя, который пытается примирить свое криптонское наследие с человеческим воспитанием.

Премьера фильма запланирована на июль 2025 года. Первый трейлер выйдет в этом году, но точной даты релиза не раскрывалось.

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