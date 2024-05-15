Киану Ривз и Кристен Данст снимутся в новом фильме Рубена Эстлунда

Киану Ривз официально утвержден на роль в предстоящем фильме Рубена Эстлунда «The Entertainment System Is Down». Об этом сообщает Deadline.
Еще в актерский состав вошли Кирстен Данст («Падение империи») и Даниэль Брюль («Бесславные ублюдки»). Deadline также сообщил, что для проекта режиссер купил вышедший из эксплуатации Boeing 747. В нем будут проходить съмки.
Точный сюжет ленты до сих пор не разглашается, но ранее режиссер говорил, что ее действие будет развиваться во время длительного перелета, в течение которого отключается развлекательная система.
При подготовке фильма Эстлунд вдохновился социально-психологическим исследованием, проведенным в Виргинском университете под названием. В ходе эксперимента выяснилось, что людям сложно проводить от 6 до 15 минут в комнате в одиночестве, не имея возможности ничего делать, кроме как думать.
Ранее сообщалось,что Эстлунд построит копию самолета в натуральную величину для съемок сатирической комедии. «Я не хочу ограничивать себя работой с небольшими участками… Я хочу иметь возможность делать длинные кадры. Это будет одна из самых больших студийных съемок, когда‑либо связанных с самолетами», — говорил он.
Предыдущие фильмы режиссера «Игра», «Форс-мажоры», «Квадрат» и «Треугольник печали» были хорошо приняты критиками. Его последний фильм в 2022 году взял «Золотую пальмовую ветвь» — главный приз Каннского кинофестиваля.