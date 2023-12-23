Рубен Эстлунд построит копию самолета в натуральную величину для съемок новой сатирической комедии

«Написать сценарий к этому фильму было очень сложно, потому что вы очень ограничены в возможности создать динамику, нюансы и энергию в такой замкнутой среде. Это заняло много времени, но я думаю, что мне удалось сделать что‑то динамичное, даже если это происходит в одном месте», — подчеркнул режиссер.