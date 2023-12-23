Рубен Эстлунд построит копию самолета в натуральную величину для съемок новой сатирической комедии

Режиссер «Треугольника печали» Рубен Эстлунд планирует построить в студии копию пассажирского самолета в натуральную величину для сатирической комедии «Система развлечений не работает».
«Я не хочу ограничивать себя работой с небольшими участками… Я хочу иметь возможность делать длинные кадры. Это будет одна из самых больших студийных съемок, когда‑либо связанных с самолетами», — пояснил он.
Действие грядущей ленты будет развиваться на борту самолета. Во время длительного перелета система развлечений отключается, из‑за чего «современным людям приходится иметь дело со скукой и собственными мыслями».
«Написать сценарий к этому фильму было очень сложно, потому что вы очень ограничены в возможности создать динамику, нюансы и энергию в такой замкнутой среде. Это заняло много времени, но я думаю, что мне удалось сделать что‑то динамичное, даже если это происходит в одном месте», — подчеркнул режиссер.
Эстлунд также поделился новыми подробностями о сцене с маленьким мальчиком, который просит iPad, а ему говорят, что нужно подождать пять минут. Оказалось, что теперь это ожидание будет длиться десять минут.
«Мы перейдем от динамичного фильма к съемкам в реальном времени, где мы увидим, как этот ребенок в течение 10 минут испытывает беспокойство… Через некоторое время он спросит, сколько времени прошло, и ответ будет: „Осталось 9 минут и 30 секунд“», — сказал он.
По словам режиссера, ему интересна реакция зрителей, когда они начнут думать: «Неужели мы будем сидеть и смотреть на этого ребенка 10 минут?» «Я думаю, что это более провокационный контент, чем любой другой… Вы можете создать нечто впечатляющее из того, что даже не является таковым», — добавил Эстлунд.
Предыдущие фильмы режиссера «Игра», «Форс-мажоры», «Квадрат» и «Треугольник печали» были хорошо приняты критиками. Его последний фильм в 2022 году взял «Золотую пальмовую ветвь» — главный приз Каннского кинофестиваля.