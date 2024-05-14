«Наступил момент, когда в империю никто не верит»: вышел тизер «Мегалополиса» Фрэнсиса Форда Копполы

Фрэнсис Форд Коппола выложил тизер-трейлер своего фильма «Мегалополис». Его премьера в мировых кинотеатрах должна состояться уже 17 мая.
«Наш новый фильм — это лучший проект, которым я когда‑либо имел честь управлять», — сопроводил подписью ролик режиссер.
Согласно синопсису, картина переносит зрителей в город Новый Рим, центр современной Америки. Он находится на грани катастрофы, а за его судьбу борются идеалистичный художник Сезар Катилина и коррумпированный мэр Франклин Цицеро. Первый надеется привести горожан в утопичное будущее, второй стремится сохранить статус-кво и привилегированное положение высшего класса.
Между ними разрывается светская львица Джулия, дочь управленца, влюбленная в художника и разделяющая его идеалы.
«Это история любви, которая также является философским исследованием природы человека; действие происходит в Нью-Йорке, но в Нью-Йорке, хранящем отголоски Древнего Рима», — говорит Коппола о сюжете фильма.
«Когда умирают империи? Крушатся ли они в одну секунду? Нет. Но наступает момент, когда в них больше никто не верит», — говорит голос за кадром
Проект Копполы, первый за много лет, имеет внушительный каст звездных актеров. На экране появятся Адам Драйвер, Джанкарло Эспозито, Натали Эммануэль, Обри Плаза, Шайа ЛаБаф, Дастин Хоффман, Джон Войт, Лоренс Фишберн и Кэтрин Хантер.