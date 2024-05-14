Дети Марадоны потребовали снять с аукциона «Золотой мяч» их отца

Дочери аргентинского футболиста Диего Марадоны намерены подать в суд требование, чтобы «Золотой мяч» их отца сняли с аукциона. Об этом сообщил Associated Press.
Награда, которую Марадона получил после победы на чемпионате мира в 1986 году, несколько десятилетий считалась утерянной. Ее, как утверждают наследницы игрока, похитили из банка в Неаполе.
Недавно приз выставили на аукцион Aguttes в Париже. «Золотой мяч» собираются продать в июне. Стартовая цена лота не называется.
Марадона скончался в 2020 году в возрасте 60 лет. В 1986 году он был капитаном сборной Аргентины. Во главе с ним команда одержала победу над ФРГ в финале чемпионата мира.