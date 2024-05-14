«Дом у дороги» с Джейком Джилленхолом получит продолжение

Amazon анонсировал продолжение фильма «Дом у дороги». Об этом стриминг сообщил в рамках майской презентации для рекламодателей.
Подробности не раскрываются. Однако известно, что Джейк Джилленхол вернется к роли Элвуда Далтона. Кто станет постановщиком продолжения, не уточняется. Первую часть снял Даг Лайман («Грани будущего»).
Премьера «Дома у дороги» состоялась 21 марта. По данным Amazon, с того момента «Дом у дороги» уже посмотрело более 80 млн зрителей.
Лента рассказывала о бывшем бойце UFC Элвуде Далтоне, который пытается свести концы с концами. После того как владелец ресторана на Флорида-Кис застает его спящим в своей машине, Далтон становится вышибалой и оказывается втянутым в войну преступников и байкеров.
Новый «Дом у дороги» стал ремейком фильма 1989 года, который снял режиссер Роуди Херрингтон. Главную роль в картине сыграл Патрик Суэйзи. В 2015 году студия MGM уже намеревалась снять ремейк фильма, на главную роль пригласили бойца ММА Ронду Раузи, а режиссером должен был стать Ник Кассаветис. Но проект был вскоре отменен.