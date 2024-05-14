«Дом у дороги» с Джейком Джилленхолом получит продолжение

Лента рассказывала о бывшем бойце UFC Элвуде Далтоне, который пытается свести концы с концами. После того как владелец ресторана на Флорида-Кис застает его спящим в своей машине, Далтон становится вышибалой и оказывается втянутым в войну преступников и байкеров.