«Дом у дороги» с Джейком Джилленхолом получит продолжение

Сегодня в 18:38

Amazon анонсировал продолжение фильма «Дом у дороги». Об этом стриминг сообщил в рамках майской презентации для рекламодателей.

Подробности не раскрываются. Однако известно, что Джейк Джилленхол вернется к роли Элвуда Далтона. Кто станет постановщиком продолжения, не уточняется. Первую часть снял Даг Лайман («Грани будущего»).

Премьера «Дома у дороги» состоялась 21 марта. По данным Amazon, с того момента «Дом у дороги» уже посмотрело более 80 млн зрителей.

Лента рассказывала о бывшем бойце UFC Элвуде Далтоне, который пытается свести концы с концами. После того как владелец ресторана на Флорида-Кис застает его спящим в своей машине, Далтон становится вышибалой и оказывается втянутым в войну преступников и байкеров.

Новый «Дом у дороги» стал ремейком фильма 1989 года, который снял режиссер Роуди Херрингтон. Главную роль в картине сыграл Патрик Суэйзи. В 2015 году студия MGM уже намеревалась снять ремейк фильма, на главную роль пригласили бойца ММА Ронду Раузи, а режиссером должен был стать Ник Кассаветис. Но проект был вскоре отменен.

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