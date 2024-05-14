Вышел тизер-трейлер второго сезона «Колец власти»

Сегодня в 16:38
Фото: Prime Video/YouTube

Вышел тизер-трейлер второго сезона «Колец власти». Релиз продолжения сериала состоится 29 августа.

«Зло, древнее и могущественное, вернулось», — говорит в ролике Дурин IV. «Он — Саурон», — шепчет кто‑то, когда злодей расправляется с окружающими его солдатами. Продолжение расскажет о появлении страшного и могущественного злодея, когда Саурон маскируется под эльфа, чтобы помочь Селебримбору выковать кольца власти.

Помимо Саурона в ролике показали персонажа, известного как Чужак с деревянным посохом. В финале первого сезона выяснилось, что он является одним из волшебников, которые впоследствии населят Средиземье. Авторы сериала официально не подтверждали, что Чужак — ранняя версия Гэндальфа, но и не исключали этого.

Сериал «Властелин колец: Кольца власти», являющийся приквелом кинотрилогии «Властелин колец», вышел на стриминговом сервисе Prime Video в сентябре 2022 года. Первые два эпизода шоу за первые сутки посмотрели свыше 25 млн человек.

Отзывы о проекте оказались неоднозначными: на платформах Metacritic и Rotten Tomatoes сериал получил очень низкие оценки от пользователей, однако критики оценили премьеру гораздо лучше.

Действие «Колец власти» разворачивается за тысячи лет до формирования Братства Кольца. А именно после поражения Моргота и разгадки тайны, где находится его верный ученик Саурон.

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