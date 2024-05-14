Вышел тизер-трейлер второго сезона «Колец власти»

Помимо Саурона в ролике показали персонажа, известного как Чужак с деревянным посохом. В финале первого сезона выяснилось, что он является одним из волшебников, которые впоследствии населят Средиземье. Авторы сериала официально не подтверждали, что Чужак — ранняя версия Гэндальфа, но и не исключали этого.