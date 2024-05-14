«Это было жестоко»: Крис Хемсворт ответил Скорсезе и Копполе на критику супергероики

«Это было жестоко, и меня это беспокоило, особенно когда это касалось [моих] героев. У этих парней были фильмы, которые тоже не удались, как и у всех нас. Когда они говорили о том, что не так с супергероями, подумал я, круто. Скажи это миллиардам [людей], которые их смотрят. Неужели они все неправы?» — сказал Хемсворт.