«Это было жестоко»: Крис Хемсворт ответил Скорсезе и Копполе на критику супергероики

Крис Хемсворт встал на защиту фильмов Marvel после критики со стороны Мартина Скорсезе и Фрэнсиса Форда Копполы.
В интервью The Times актер рассказал о негативном отношении режиссеров к супергеройскому жанру и об усталости от фильмов о супергероях, которую они испытывают.
«Это было жестоко, и меня это беспокоило, особенно когда это касалось [моих] героев. У этих парней были фильмы, которые тоже не удались, как и у всех нас. Когда они говорили о том, что не так с супергероями, подумал я, круто. Скажи это миллиардам [людей], которые их смотрят. Неужели они все неправы?» — сказал Хемсворт.
В 2019 году Скорсезе написал для New York Times статью под заголовком «Мартин Скорсезе: Я сказал, что фильмы Marvel — это не кино. Позвольте мне объяснить».
«Есть мировые аудиовизуальные развлечения, а есть кино. Время от времени они все еще пересекаются, но это становится все более редким явлением. И я боюсь, что финансовое доминирование одного из них используется для того, чтобы маргинализировать и даже принизить существование другого», — говорится в части статьи Скорсезе.
Коппола согласился с мнением режиссера: «Когда Мартин Скорсезе говорит, что картины Marvel — это не кино, он прав, потому что мы ожидаем научиться чему-то от кино, мы ожидаем получить что‑то, какое‑то просвещение, какое‑то знание, какое‑то вдохновение. Я не знаю, что кто‑то получает от просмотра одного и того же фильма снова и снова».
Хемсворт добавил, что походы в кинотеатры изменились не из‑за супергероев, а из‑за смартфонов и социальных сетей. «Супергеройские фильмы действительно удерживали людей в кинотеатрах во время этого перехода, и теперь люди возвращаются».
Ранее актер признал, что его последнее появление в роли Тора оставляет желать лучшего. «Я увлекся импровизацией и комичностью происходящего и стал пародией на самого себя. Результат вышел далеко не блестящим», — сказал он.