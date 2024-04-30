Крис Хемсворт заявил, что стал «пародией на самого себя» в последнем «Торе»

Звезда кинематографической вселенной Marvel Крис Хемсворт поделился своими мыслями о персонаже Тора в последнем фильме франшизы «Тор: Любовь и гром» Тайки Вайтити.
«Я увлекся импровизацией и комичностью происходящего, и стал пародией на самого себя. Результат вышел далеко не блестящим», — поделился актер в интервью Vanity Fair.
Он также рассказал, что остался недоволен своим персонажем во всех фильмах MCU с 2011 по 2022 год. «Иногда мне казалось, что для всех остальных я просто охранник. Я читал текст других актеров и он мне казался куда круче, чем у меня. Как будто всем было куда веселее, чем мне», — прокомментировал Хемсворт.
«Что делает мой персонаж? Это всегда было так: „На тебе парик. У тебя мускулы. Ты в костюме. Где свет?“. Да, я был частью чего‑то масштабного, но мне всегда казалось, что меня легко заменить», — признался артист.
Ранее коллега Хемсворта по супергеройским фильмам Marvel Роберт Дауни-младший выразил противоположную точку зрения о Торе. «Прежде всего, этого персонажа очень сложно правильно воплотить на экране, но у [Криса] и у Кеннета Браны [режиссер первого „Тора“] это получилось. Им удалось сделать его одновременно богоподобным и располагающим к себе», — сказал актер в профайле Vanity Fair.
По мнению Дауни-младшего, из всех Мстителей именно Тору присущ наиболее глубокий психологизм. «У него есть остроумие и харизма, и в то же время — сдержанность и нежность», — отметил актер.