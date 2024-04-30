Крис Хемсворт заявил, что стал «пародией на самого себя» в последнем «Торе»

Он также рассказал, что остался недоволен своим персонажем во всех фильмах MCU с 2011 по 2022 год. «Иногда мне казалось, что для всех остальных я просто охранник. Я читал текст других актеров и он мне казался куда круче, чем у меня. Как будто всем было куда веселее, чем мне», — прокомментировал Хемсворт.