Николас Кейдж сыграет главную роль в сериале «Человек-паук Нуар»

Сегодня в 15:14
Фото: Lionsgate Films

Николас Кейдж сыграет главную роль в сериале «Человек-паук Нуар». Об этом сообщает Deadline.

Сериал находится в разработке еще с прошлого года. Его шоураннерами выступают Орен Узил («Затерянный город») и Стив Лайтфут («Каратель»). В режиссерском кресле — Гарри Брэдбир («Дрянь»).

Сюжет рассказывает историю стареющего и потерявшего надежду частного детектива в Нью-Йорке 1930-х годов. Ему приходится столкнуться со своей прошлой жизнью в качестве единственного в городе супергероя.

«Расширение вселенной Marvel с помощью „Нуара“ — это уникальная возможность. Талантливый Николас Кейдж — идеальный выбор для нашего нового супергероя», — сказал глава телевизионного подразделения Amazon MGM Studios Вернон Сандерс.

Ранее Кейдж подтвердил, что обсуждает свое участие в «Человеке-пауке Нуар». «Пока нет никаких подробностей, мы просто общаемся об этом», — сказал тогда актер.

Кейдж озвучил персонаж в мультфильме «Человек-паук: Через вселенные» 2018 года. Он запомнился поклонникам благодаря мрачным и глубоким монологам вроде «Иногда я даю спичке обжечь свои пальцы, чтобы почувствовать хотя бы что‑то».

«Человек-паук Нуар», созданный писателями Дэвидом Хайном, Фабрисом Сапольским и художником Кармине Ди Джандоменико, впервые появился в 2009 году в одноименной серии комиксов. По сюжету в 1933 году, во время Великой депрессии, молодой репортер Питер Паркер был укушен незаконно импортированным ядовитым пауком, тайно расследуя контрабанду кольца древних статуй пауков.

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