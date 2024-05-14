Николас Кейдж сыграет главную роль в сериале «Человек-паук Нуар»

Кейдж озвучил персонаж в мультфильме «Человек-паук: Через вселенные» 2018 года. Он запомнился поклонникам благодаря мрачным и глубоким монологам вроде «Иногда я даю спичке обжечь свои пальцы, чтобы почувствовать хотя бы что‑то».