Николас Кейдж подтвердил, что обсуждает свое участие в «Нуарном Человеке-пауке»

Николас Кейдж подтвердил слухи о том, что он может исполнить роль «Нуарного Человека-паука» в новом сериале, посвященном персонажу. Актер рассказал об этом Collider во время промоинтервью в поддержку предстоящего хоррора «Аркадия».
«Могу сказать, что мы это обсуждаем. Все знают, что я обожаю этого персонажа. Думаю, он прекрасно совмещает лучших нуарных героев — Робинсона, Богарта, Кэгни — с лучшей работой Стэна Ли. Пока нет никаких подробностей, мы просто общаемся об этом», — сказал актер.
Кейдж озвучил «нуарного Человека-паука» в мультфильме «Человек-паук: Через вселенные» 2018 года. Он запомнился поклонникам благодаря мрачным и глубоким монологам вроде «Иногда я даю спичке обжечь свои пальцы, чтобы почувствовать хотя бы что‑то».
«Человек-паук Нуар», созданный писателями Дэвидом Хайном, Фабрисом Сапольским и художником Кармине ди Джандоменико, впервые появился в 2009 году в одноименной серии комиксов. По сюжету в 1933 году, во время Великой депрессии, молодой репортер Питер Паркер становится укушен незаконно импортированным ядовитым пауком, тайно расследуя контрабанду кольца древних статуй пауков.