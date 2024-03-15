Николас Кейдж подтвердил, что обсуждает свое участие в «Нуарном Человеке-пауке»

«Могу сказать, что мы это обсуждаем. Все знают, что я обожаю этого персонажа. Думаю, он прекрасно совмещает лучших нуарных героев — Робинсона, Богарта, Кэгни — с лучшей работой Стэна Ли. Пока нет никаких подробностей, мы просто общаемся об этом», — сказал актер.