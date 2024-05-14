Первые кадры аниме по «Властелину колец» покажут на фестивале анимационных фильмов в Анси

На Международном фестивале анимационных фильмов в Анси покажут первые кадры аниме по вселенной «Властелина колец» под названием «Война рохирримов», передает The Hollywood Reporter.
Событие состоится 9–15 июня 2024-го во Франции. Энди Серкис, исполнивший роль Голлума во франшизах «Властелина колец» и «Хоббита», проведет паблик-ток, во время которого зрители увидят новые кадры предстоящего проекта.
В дискуссии примут участие режиссер ленты Кэндзи Камияма, известный по сериалу «Призрак в доспехах: Синдром одиночки», а также продюсеры Филиппа Бойенс, Джозеф Чоу и Джейсон Демарко.
«Война рохирримов» расскажет о крепости Хельмовой Пади и ее создателе Хельме Молоторуком, короле Рохана. Мировая премьера анимационной картины состоится 13 декабря 2024 года.
В мае 2024-го Warner Bros. анонсировала новый полнометражный фильм по «Властелину колец». Лента с подзаголовком «Охота за Голлумом» выйдет в 2026 году. К роли Голлума вернется Энди Серкис, он же выступит режиссером.