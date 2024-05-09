Новый фильм по «Властелину Колец» выйдет в 2026 году. Он расскажет о Голлуме

Warner Bros. выпустит первую часть новой серии фильмов по «Властелину Колец» в 2026 году. Об этом сообщает Variety.
Картина получит подзаголовок «Охота за Голлумом». К роли Голлума вернется Энди Серкис, он также станет режиссером.
По словам гендиректора студии Дэвида Заслава, режиссер оригинальной трилогии Питер Джексон и его партнеры по сценарию Фрэн Уолш и Филиппа Бойенс продюсируют фильм и «будут участвовать в каждом шаге» работы над ним.
Сейчас лента находится на ранней стадии разработки сценария. Заслав подчеркнул, что фильм будет исследовать сюжетные линии, которые еще предстоит рассказать.
В феврале 2023-го Warner Bros. объявила, что тогдашние руководители студии Майкл Де Лука и Пэм Эбди заключили сделку на создание нескольких фильмов по мотивам книг Дж. Р.Р.Толкина.
Оригинальная трилогия «Властелин Колец» Джексона собрала по всему миру около 3 миллиардов долларов.