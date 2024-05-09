Новый фильм по «Властелину Колец» выйдет в 2026 году. Он расскажет о Голлуме

По словам гендиректора студии Дэвида Заслава, режиссер оригинальной трилогии Питер Джексон и его партнеры по сценарию Фрэн Уолш и Филиппа Бойенс продюсируют фильм и «будут участвовать в каждом шаге» работы над ним.