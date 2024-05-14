Из‑под завалов разрушенного подъезда в Белгороде достали два тела. Число жертв увеличилось до 17

В Белгороде на месте обрушения подъезда жилого дома обнаружили два тела — мужчины и женщины. Об этом сообщило МЧС России. Таким образом, число жертв увеличилось до 17.
Подъезд десятиэтажного жилого дома на улице Щорса обрушился днем 12 мая после взрыва. Перед этим в городе был объявлен режим ракетной опасности.
В Минобороны заявили, что в дом попали фрагменты сбитой над городом украинской ракеты «Точка-У». Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков говорил, что обрушение подъезда произошло в результате «прямого попадания снаряда» во время обстрела со стороны Украины.
Обрушение затронуло все десять этажей дома, пострадали 40 квартир. Спасатели достали живыми из‑под завалов 17 человек. Во время спасательной операции вниз упала крыша над обрушившимся пролетом. Пострадали несколько сотрудников МЧС. Всего число пострадавших достигает двух десятков, среди которых полуторамесячный ребенок и 16-летний подросток.
Вячеслав Гладков говорил, что дом решено полностью разобрать, обследовать фундамент, а затем восстановить по тому же проекту, по которому он был построен изначально.
Белгород после начала российской военной операции на Украине регулярно подвергается обстрелам. 13 мая в регионе после отражения воздушной атаки были ранены 7 человек.