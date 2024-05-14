Из‑под завалов разрушенного подъезда в Белгороде достали два тела. Число жертв увеличилось до 17

Обрушение затронуло все десять этажей дома, пострадали 40 квартир. Спасатели достали живыми из‑под завалов 17 человек. Во время спасательной операции вниз упала крыша над обрушившимся пролетом. Пострадали несколько сотрудников МЧС. Всего число пострадавших достигает двух десятков, среди которых полуторамесячный ребенок и 16-летний подросток.