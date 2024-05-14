Therr Maitz, Pompeya, Дельфин: кто вошел во вторую волну лайнапа Пикника «Афиши»

Пикник «Афиши» пройдет 3 и 4 августа в московских «Лужниках», а 10 и 11 августа переместится на Елагин остров в Петербурге. В обоих городах будут по три тематические сцены: главная — с актуальной музыкой от состоявшихся артистов и ярких новичков, сцена, посвященная хип-хопу и R’n’B, а также третья — с локальными инди-звездами и электронной музыкой.