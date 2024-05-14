Therr Maitz, Pompeya, Дельфин: кто вошел во вторую волну лайнапа Пикника «Афиши»

Сегодня в 13:31

Пикник «Афиши» раскрыл вторую волну артистов. Therr Maitz станет хедлайнером фестиваля в Москве и Петербурге. Друг «Афиши» Антон Беляев вернется на фестиваль с проектом LAB. В обоих городах на главной сцене выступит Найк Борзов.

3 августа на площадку Пикника в Москве вернутся герои «Афиши» десятых — Pompeya. Здесь же выступит новосибирская инди-группа «Буерак».

Хип-хоп-сцену в Москве откроют Козульски, Черный Коп, Пипи и Яблонски с единственной в своем роде «хип-хоперой» «Копы в огне». В этот же день выступит Eighteen, а 4 августа на сцену выйдет перспективный резидент Gazgolder — The OM.

Среди молодых артистов в московском Пикнике участвуют фрешмены из Кыргызстана «Второй Ка», Mirèle с последним альбомом «Мрак привет» и новый проект ребят из группы Mana Island «Шалый». Специальную программу с множеством гостей представит DJ Stonik1917.

В Петербурге к Therr Maitz, Pompeya, «Второму Ка», Eighteen и «Копам» 10 августа присоединятся Дельфин, классики уральского хип-хопа TGK из Челябинска и набирающие популярность инди-новички «3333». 11 августа в Питере — Mirèle, «Шалый», DJ Stonik1917, The OM и Антоха МС с эксклюзивной программой.

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Пикник «Афиши» пройдет 3 и 4 августа в московских «Лужниках», а 10 и 11 августа переместится на Елагин остров в Петербурге. В обоих городах будут по три тематические сцены: главная — с актуальной музыкой от состоявшихся артистов и ярких новичков, сцена, посвященная хип-хопу и R’n’B, а также третья — с локальными инди-звездами и электронной музыкой.

В первой волне артистов Пикника уже объявлены Feduk, Boulevard Depo, Хаски, Масло Черного Тмина, Эрика Лундмоен, Tim Aminov, «Тима ищет свет» и другие.

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