Feduk, Boulevard Depo, Хаски: Пикник «Афиши» раскрыл первую волну артистов

Главный гость хип-хоп-сцены — один из ключевых российских хитмейкеров Feduk с эксклюзивной программой для «Пикника». Ему компанию составят Boulevard Depo с главными хитами и премьерами из еще не вышедшего альбома, рэпер Масло Черного Тмина , Эрика Лундмоен , урбан-герои из Казахстана Armich , Dose , фрешмен Nomad Punk , продюсер SP4K . А в Петербурге на хип-хоп сцену поднимется и рэпер Недры с лайв-бэндом.