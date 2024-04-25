Feduk, Boulevard Depo, Хаски: Пикник «Афиши» раскрыл первую волну артистов

Пикник «Афиши» анонсирует первую волну лайн-апа!
В двух городах — Москве и Петербурге — будут по три тематические сцены: главная — с актуальной музыкой от состоявшихся артистов и ярких новичков, сцена, посвященная хип-хопу и R’n’B, а также третья — с локальными инди-звездами и электронной музыкой.
Одним из хедлайнеров главной сцены станет Хаски со специальной перформанс-программой. Здесь же выступят мультижанровые экспериментаторы «Базар» и легенда отечественной электроники Tim Aminov, который представит новый альбом.
Главный гость хип-хоп-сцены — один из ключевых российских хитмейкеров Feduk с эксклюзивной программой для «Пикника». Ему компанию составят Boulevard Depo с главными хитами и премьерами из еще не вышедшего альбома, рэпер Масло Черного Тмина, Эрика Лундмоен, урбан-герои из Казахстана Armich, Dose, фрешмен Nomad Punk, продюсер SP4K. А в Петербурге на хип-хоп сцену поднимется и рэпер Недры с лайв-бэндом.
В Москве на третьей сцене выступят инди-романтики «Свидание», пост-панк «Где Фантом?», «тима ищет свет», совмещающий хип-хоп и арт-рок, шугейзеры «Деревянные киты», группа «Обстоятельства», дуэт «Сестры», рэпер «Манго Буст», экспериментальный продюсер Kуок, хип-хоп-трио «Лауд», рэпер Кассета и дуэт The Dawless.
В Петербурге на третьей сцене к группе «Свидание» добавятся «Перемотка», passmurny и солнечный фанк из Дагестана «нееет, ты что».
Пикник «Афиши» пройдет 3 и 4 августа в московских «Лужниках», а 10 и 11 августа переместится на Елагин Остров в Петербурге. Билеты можно купить здесь.