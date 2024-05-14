Райан Рейнольдс хранит дома ростовую фигуру Дедпула: «Мои дети от нее в ужасе»

Райан Рейнольдс хранит дома фигуру Дедпула. В беседе с ведущими телешоу Today актер признался, что по ночам кукла пугает его и детей.
В комедии «Воображаемые друзья» Рейнольдс играет роль мужчины, который видит воображаемых существ такими, как их представляют дети. Поэтому ведущие спросили у него, сталкивается ли он с воображаемыми друзьями, когда общается со своими детьми.
«У моей дочки Бетти очень яркое воображение, она часто говорит мне, что за моей спиной кто‑то стоит. В эти моменты я чувствую себя героем фильмов ужасов, но стоит обернуться, а там оказывается всего лишь двухметровый кролик из старого фильма „Харви“», — шутит актер.
«Хорошо, что это не Дедпул. Это было бы небезопасно для детей», — замечает одна из ведущих.
«Я сильно испортил их [Дедпулом]. У меня дома в подвале стоит оригинальный костюм Дедпула, фигура размером прямо с меня», — вспоминает Рейнольдс.
«И вот однажды ночью мой ребенок спустился туда зачем‑то, заметил в темноте силуэт и закричал от ужаса. У меня вылетело из головы, что там стоит кукла. В общем, я тоже прибежал вниз и закричал. Так что мы все от нее немного пострадали», — улыбается артист.
В июле Рейнольдс вернется к роли бессмертного мутанта в красно-черном костюме. В третьем фильме (и первом — в киновселенной Marvel) он встретится с депрессивным Росомахой в исполнении Хью Джекмана и попробует спасти свою вселенную от катастрофы.