Райан Рейнольдс хранит дома ростовую фигуру Дедпула: «Мои дети от нее в ужасе»

«И вот однажды ночью мой ребенок спустился туда зачем‑то, заметил в темноте силуэт и закричал от ужаса. У меня вылетело из головы, что там стоит кукла. В общем, я тоже прибежал вниз и закричал. Так что мы все от нее немного пострадали», — улыбается артист.