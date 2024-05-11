Bloomberg: Apple внедрит функции ChatGPT в iPhone и другие устройства

В мае прошлого года гендиректор Apple Тим Кук сказал, что компания уже использует ИИ во многих своих гаджетах, к примеру, «умных» часах для обнаружения падения. Он анонсировал, что технологии ИИ будут внедряться и в другие продукты Apple, но на «очень продуманной основе».