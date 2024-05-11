Bloomberg: Apple внедрит функции ChatGPT в iPhone и другие устройства

Apple и OpenAI завершают согласование условий об использовании функций чат-бота ChatGPT в следующей операционной системе iOS 18, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
По их словам, Apple уже договорилась внедрить технологии OpenAI на iPhone, что станет частью широкой программы по использованию искусственного интеллекта в их устройствах.
Предполагается, что появление новых функций с ИИ Apple анонсирует в следующем месяце, на своей Всемирной конференции разработчиков. Однако, как отмечает Bloomberg, гарантий этого нет.
Apple также проводит переговоры о лицензировании чат-бота Gemini от Google, но пока они не привели к соглашению.
В мае прошлого года гендиректор Apple Тим Кук сказал, что компания уже использует ИИ во многих своих гаджетах, к примеру, «умных» часах для обнаружения падения. Он анонсировал, что технологии ИИ будут внедряться и в другие продукты Apple, но на «очень продуманной основе».
Спустя месяц глава Apple заявил, что лично использует ChatGPT и в восторге от его функционала, хотя существует ряд проблем, которые нужно решить. Тогда же глава компании сообщил, что Apple присматривается к чат-боту для внедрения в свою технику.