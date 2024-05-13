Roaring Kitty, из‑за которого инвесторы потеряли миллиарды долларов, снова поднял акции GameStop

В 2021 году Roaring Kitty запустил флешмоб на Reddit, который поднял акции GameStop на 700% и заставил инвестиционные компании потерять миллиарды долларов. Тогда геймеры, тиктокеры, домохозяйки и мелкие инвесторы начали скупать акции близкой к банкротству розничной сети по продаже приставок, чтобы сыграть против хедж-фондов, которые ставили на падение котировок компании. По этой истории сняли фильм «Дурные деньги», где роль Гилла исполнил Пол Дано.