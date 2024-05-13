Roaring Kitty, из‑за которого инвесторы потеряли миллиарды долларов, снова поднял акции GameStop

Кит Гилл, известный как Roaring Kitty, опубликовал мем в X и сразу же поднял акции GameStop на 110%. Он намекнул на свое возвращение, выложив два ролика после долгого молчания.
Бывший маркетолог страховой фирмы Гилл сделал пост в соцсетях впервые с 2021 года. Он выложил рисунок с геймером, наклонившимся вперед так, будто в игре начинается сложная часть, и опубликовал подборку моментов из фильмов с супергероями Таносом и Росомахой.
Появление Roaring Kitty в соцсетях спровоцировало рост акций GameStop в два раза. После этого они упали и торговались на 78% выше обычных показателей.
В 2021 году Roaring Kitty запустил флешмоб на Reddit, который поднял акции GameStop на 700% и заставил инвестиционные компании потерять миллиарды долларов. Тогда геймеры, тиктокеры, домохозяйки и мелкие инвесторы начали скупать акции близкой к банкротству розничной сети по продаже приставок, чтобы сыграть против хедж-фондов, которые ставили на падение котировок компании. По этой истории сняли фильм «Дурные деньги», где роль Гилла исполнил Пол Дано.