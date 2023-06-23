Global Film выпустил дублированный трейлер комедийной драмы «Дурные деньги». Премьера фильма в России состоится 5 октября.
Сюжет картины основан на реальной истории, когда в 2020 году началось противостояние пользователей реддита и профессионалов с Уолл-стрит. Тогда геймеры, тиктокеры, домохозяйки и мелкие инвесторы начали скупать акции близкой к банкротству розничной сети по продаже приставок GameStop, чтобы сыграть против хедж-фондов, которые ставили на падение котировок компании.
Главные роли в фильме исполнили Пол Дано, Ник Офферман, Пит Дэвидсон, Сет Роген, Себастьян Стэн, Шейлин Вудли, Америка Феррера, Энтони Рамос, Винсент Д’Онофрио и Дейн ДеХаан. Дано сыграл блогера Кита Гилла, в ютубе у него ник Roaring Kitty («Ревущий котенок»), а на реддите — u/DeepFuckingValue.
В качестве режиссера выступил Крейг Гиллеспи («Круэлла», «Тоня против всех», «И грянул шторм»). Сценарий написали Ребекка Анджело («Оранжевый — хит сезона»), Лорен Шукер Блум («Оранжевый — хит сезона»), Бен Мезрич («Социальная сеть»).
О работе над фильмом стало известно еще в 2021 году. Тогда кинокомпания Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) выкупила права на экранизацию еще не написанной книги Бена Мезрича «The Antisocial Network» («Антисоциальная сеть»), посвященной противостоянию пользователей реддита и профессионалов с Уолл-стрит.