Сюжет картины основан на реальной истории, когда в 2020 году началось противостояние пользователей реддита и профессионалов с Уолл-стрит. Тогда геймеры, тиктокеры, домохозяйки и мелкие инвесторы начали скупать акции близкой к банкротству розничной сети по продаже приставок GameStop, чтобы сыграть против хедж-фондов, которые ставили на падение котировок компании.