На финале «Евровидения» в Швеции запретили флаг ЕС. Еврокомиссия назвала это прискорбным решением

Еврокомиссия резко раскритиковала решение организаторов «Евровидения» о запрете зрителям размахивать флагом Евросоюза на финале песенного конкурса в Швеции. От Европейского вещательного союза (EBU) требуют пояснений, передает Politico слова вице-президента ЕК Маргаритиса Схинаса.
EBU объяснял запрет на флаг ЕС возросшей геополитической напряженностью. При этом в прошлом году, когда «Евровидение» проходило в Ливерпуле, на финале развевался большой сине-золотой флаг.
«Совершенно прискорбно, что флаг всех членов ЕС, участвующих в конкурсе, а также других государств, входящих в Совет Европы, не был показан», — заявил пресс-секретарь председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Не было «абсолютно никаких причин» для запрета, отметил он.
При этом в официальной политике EBU запрета на флаг ЕС нет, решение принимала шведская телекомпания SVT. «Из‑за возросшей геополитической напряженности политика использования флагов на мероприятии в этом году соблюдалась более строго со стороны службы безопасности. Мы еще раз рассмотрим политику флагов на 2025 год вместе с нашей новой принимающей телекомпанией (швейцарской SRG SSR. — Прим. ред.)», — заявила пресс-служба союза.
В 2016 году EBU выпустил руководство, в котором говорилось, что флаг ЕС допускается при условии, что он не будет использоваться в качестве «инструмента для намеренного политического заявления во время шоу».