На финале «Евровидения» в Швеции запретили флаг ЕС. Еврокомиссия назвала это прискорбным решением

При этом в официальной политике EBU запрета на флаг ЕС нет, решение принимала шведская телекомпания SVT. «Из‑за возросшей геополитической напряженности политика использования флагов на мероприятии в этом году соблюдалась более строго со стороны службы безопасности. Мы еще раз рассмотрим политику флагов на 2025 год вместе с нашей новой принимающей телекомпанией (швейцарской SRG SSR. — Прим. ред.)», — заявила пресс-служба союза.