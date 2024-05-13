Участница «Евровидения» из Ирландии пожаловалась организаторам на израильского комментатора

По мнению Bambie Thug, комментатор «нарушил правила» «Евровидения», поэтому конкурсанты из Израиля больше не должны допускаться к участию. «Теперь во мне гораздо больше гнева и намного больше драйва. Я злюсь на то, что другие команды нарушают свои правила EBU, но их до сих пор пускают. Так что в моем сердце определенно звучит боевой барабан», — сказала певица.