Участница «Евровидения» из Ирландии пожаловалась организаторам на израильского комментатора

Участница «Евровидения» от Ирландии Bambie Thug подала жалобу в Европейский вещательный союз (EBU) из‑за комментариев израильского телеведущего. Комментатор канала Kan предупредил телезрителей с детьми, что выступление певицы будет «самым страшным», передает RTÉ.
Перед выступлением Bambie Thug израильский комментатор также сказал, что зрителей ждет «много заклинаний, черной магии, темной одежды, сатанинских символов и кукол вуду, как на площади Кошек в Иерусалиме в середине девяностых». В то время это место было знаменито разгульной жизнью по ночам.
Комментатор Kan также упомянул «некоторые разногласия» в Ирландии по поводу песни Bambie Thug «Doomsday Blue», сославшись на петицию о дисквалификации трека, и заявил, что певица любит «негативно высказываться об Израиле». Затем он призвал зрителей «подготовить свои проклятия».
По мнению Bambie Thug, комментатор «нарушил правила» «Евровидения», поэтому конкурсанты из Израиля больше не должны допускаться к участию. «Теперь во мне гораздо больше гнева и намного больше драйва. Я злюсь на то, что другие команды нарушают свои правила EBU, но их до сих пор пускают. Так что в моем сердце определенно звучит боевой барабан», — сказала певица.
EBU сообщил о переговорах с телеканалом Kan по поводу слов комментатора. «[Мы] подтвердили важность того, чтобы все комментаторы уважали всех артистов, принимающих участие в конкурсе, и соблюдали правила и регламент мероприятия», — говорится в заявлении союза.