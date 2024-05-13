Childish Gambino выпустил клип на «Little Foot Big Foot» со своими фирменными танцами

Childish Gambino опубликовал клип на совместный с Young Nudy трек «Little Foot Big Foot». Заодно музыкант выпустил обновленный альбом «3.15.20» под новым названием «Atavista».
В черно-белом видео Дональд Гловер (настоящее имя артиста) с подтанцовкой оказывается в прошлом веке. Он выступает в небольшой харчевне с тесной сценой и срывает овации. Клип снял режиссер Хиро Мурай.
С обновленной версией «3.15.20» 2020 года Гловер отправится в мировое турне по Северной Америке, Европе, Австралии и Новой Зеландии. Старт концертов запланирован на август.
«Проект, который я выпустил, „3.15.20“, о нем никто никогда не слышал, люди даже не знали, что я его выпустил, и изначально он назывался „Atavista“. Но мы выпустили его быстро, я не делал мастеринга и не сводил его, я просто как бы его выпустил. Мне пришлось через многое пройти, я думал, что все умрут, потому что это была пандемия», — объяснял Гловер релиз «3.15.20» и улучшенного «Atavista».
Гловер также намерен выпустить заключительную пластинку своего сценического проекта Childish Gambino, которая станет саундтреком к его фильму «Bando Storm and the New World».