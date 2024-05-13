Childish Gambino выпустил клип на «Little Foot Big Foot» со своими фирменными танцами

«Проект, который я выпустил, „3.15.20“, о нем никто никогда не слышал, люди даже не знали, что я его выпустил, и изначально он назывался „Atavista“. Но мы выпустили его быстро, я не делал мастеринга и не сводил его, я просто как бы его выпустил. Мне пришлось через многое пройти, я думал, что все умрут, потому что это была пандемия», — объяснял Гловер релиз «3.15.20» и улучшенного «Atavista».