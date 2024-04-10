Организаторы «Евровидения» осудили угрозы в адрес израильской участницы

Организаторы песенного конкурса «Евровидение» осудили оскорбления израильской участницы Эден Голан. Об этом говорится в заявлении Европейского вещательного союза (EBU).
Организаторы подчеркнули, что артисты не несут ответственности за решение, позволяющее им участвовать в конкурсе. Угрозы в отношении израильской певицы и ее преследование в сети они назвали «неприемлемыми и совершенно несправедливыми».
«На всех нас произвели впечатление образы, истории и та неоспоримая боль, которую испытывают люди в Израиле и Газе… Однако, хотя мы решительно поддерживаем свободу слова и право на выражение мнений в демократическом обществе, мы решительно выступаем против любых форм онлайн-оскорблений, разжигания ненависти или преследования, направленных против наших артистов или любых лиц, связанных с конкурсом», — отметили в EBU.
Ранее представители нескольких стран призвали запретить артистке из Израиля участвовать в «Евровидении». Звучали также призывы к бойкоту конкурса из‑за участия в нем израильской певицы.
Как отмечает Би-би-си, Голан получила несколько угроз через директ в инстаграме*. Среди сообщений были и угрозы смертью. На конкурс в Швеции певица прибудет с утроенным количеством охранников.
Организаторы «Евровидения» отвергли призывы не проводить шоу, заявив, что конкурс — это «не соревнование между правительствами». Тем не менее они попросили Израиль изменить текст песни Голан «October Rain», решив, что оригинал слишком политизирован.
Первоначальная версия отсылала к нападению ХАМАС на Израиль 7 октября, а также отдавала дань уважения жертвам. Сперва израильская телекомпания «Кан» (член EBU) отказалась вносить изменения, заявив, что в таком случае Голан не будет участвовать в «Евровидении». Однако затем президент страны Ицхак Герцог попросил внести «необходимые изменения», чтобы сохранить возможность участия.
Финальный вариант песни получил название «Ураган» и сейчас находится на девятом месте среди фаворитов букмекерских контор на победу в конкурсе.
«Евровидение-2024» пройдет с 7 по 11 мая в шведском Мальмё. Местная полиция готовится к протестам из‑за приезда израильской артистки. Девять участников «Евровидения» призвали немедленно прекратить огонь в Газе. Другие артисты, включая британца Олли Александра, ирландку Bambie Thug и датчанку Saba, сказали в совместном заявлении: «Мы твердо верим в объединяющую силу музыки, позволяющую людям преодолевать различия и способствовать содержательным разговорам».
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