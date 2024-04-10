Организаторы «Евровидения» осудили угрозы в адрес израильской участницы

«На всех нас произвели впечатление образы, истории и та неоспоримая боль, которую испытывают люди в Израиле и Газе… Однако, хотя мы решительно поддерживаем свободу слова и право на выражение мнений в демократическом обществе, мы решительно выступаем против любых форм онлайн-оскорблений, разжигания ненависти или преследования, направленных против наших артистов или любых лиц, связанных с конкурсом», — отметили в EBU.