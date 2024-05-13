Американец собрал коллекцию из 25 тыс. вещей с Людьми Икс

Американец стал рекордсменом еще в 2012 году, но с тех пор его коллекция увеличилась примерно на 10 тыс. памятных вещей. В частности, теперь у него есть полный набор оригинальной серии комиксов о Людях Икс, неизданная фигурка Росомахи 2006 года и редкая фигурка Псайлок (по слухам, одна из 12 существующих).