Американец собрал коллекцию из 25 тыс. вещей с Людьми Икс

53-летний Эрик Ясколка из США собрал самую большую коллекцию, связанную с Людьми Икс, — в ней более 25 тыс. предметов, говорится на сайте Книги рекордов Гиннесса.
Американец стал рекордсменом еще в 2012 году, но с тех пор его коллекция увеличилась примерно на 10 тыс. памятных вещей. В частности, теперь у него есть полный набор оригинальной серии комиксов о Людях Икс, неизданная фигурка Росомахи 2006 года и редкая фигурка Псайлок (по слухам, одна из 12 существующих).
В коллекции Ясколки присутствует и множество других статуэток, а также коробки для завтрака, наручные часы, школьные принадлежности, полотенца, постельное белье, календари и костюмы. Самый дорогой экспонат — комикс «Люди Икс № 1» 1963 года.
По словам фаната, в последнее время он покупает в основном новые предметы, а не старые. К примеру, он достает каждый новый выпущенный комикс (причем, если обложек несколько, то со всеми возможными обложками) и каждую новую фигурку.
Эрик начал коллекционировать предметы с Людьми Икс в 1989 году после того, как его познакомил с франшизой учитель воскресной школы, у которого был магазин комиксов. По словам Ясколки, он потратил на свое увлечение сумму, за которую можно было бы купить «действительно хороший дом».
В марте на Disney+ начался показ мультсериала «Люди Икс ’97» — возвращения легенды из 1990-х, которую все миллениалы смотрели в детстве по ТВ. Сразу три критика «Афиши» посмотрели новинку и остались впечатлены сильнее, чем ожидали.