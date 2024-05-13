В деревне Голубое курьеры нарисовали член и показали гениталии на камеру в лифте

По данным телеграм-канала, жители дома в Тверецком проезде заказали мебель на Wildberries, заказ им привезли два курьера. В день доставки в лифте кто‑то нарисовал член. «Я начала просматривать камеры, и тут сюрприз», — рассказала председатель дома.