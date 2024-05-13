В деревне Голубое курьеры нарисовали член и показали гениталии на камеру в лифте

Сегодня в 14:43
Фото: Arisa Chattasa/Unsplash

В подмосковной деревне Голубое под Солнечногорском курьеры оголили ягодицы и гениталии на камеру в лифте жилого дома. Об этом сообщает «Осторожно, Москва».

По данным телеграм-канала, жители дома в Тверецком проезде заказали мебель на Wildberries, заказ им привезли два курьера. В день доставки в лифте кто‑то нарисовал член. «Я начала просматривать камеры, и тут сюрприз», — рассказала председатель дома.

Оказалось, что половой орган нарисовали те самые доставщики. Они также показывали в камеру средние пальцы, демонстрировали голые ягодицы и гениталии.

Жители дома заявили на курьеров в полицию и обратились в Wildberries с просьбой разобраться в ситуации и наказать хулиганов.

В марте житель Кузбасса привел лошадь в квартиру многоэтажного дома, чтобы сделать сюрприз жене к 8 Марта. Запись с камер в подъезде разлетелась по соцсетям и телеграм-каналам.

На видео мужчина несколько раз безуспешно пытается сесть на лошадь. Глава управляющей компании, которая обслуживает дом, сказала, что мужчина был пьян и через три часа увел животное.

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