Житель Кузбасса привел лошадь в квартиру, чтобы сделать сюрприз жене к 8 марта

На мужчину составили административный протокол о мелком хулиганстве и назначили ему сутки административного ареста. Сергей заявил, что был «сильно пьян» и вообще не понимал, что делал. А также добавил, что «гражданская жена отнеслась к происходящему с юмором, восприняв все за сюрприз» к Международному женскому дню.