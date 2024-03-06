Житель Кузбасса привел лошадь в квартиру, чтобы сделать сюрприз жене к 8 марта

Житель города Кузбасс в Кемеровской области завел лошадь в многоэтажный дом. Запись с камер в подъезде сперва появилась в группе во «ВКонтакте», а затем разлетелась по соцсетям и телеграм-каналам.
На видео мужчина несколько раз безуспешно пытается сесть на лошадь. Глава управляющей компании, которая обслуживает дом, сказала, что мужчина был пьян, и через три часа увел животное.
«Пьяный мужчина привел в два часа ночи лошадь. Все соседи начали звонить, жаловаться. Он провел там три часа и потом увел ее. Видимо, провел ударно выходные, решил, что он принц на белом коне», — цитирует ее слова ТАСС.
Baza уточняет имя героя — 33-летний Сергей Антипов. Он привел лощадь в квартиру, где живет с женой Екатериной. По словам телеграм-канала, супруги постоянно ссорятся, к ним часто приезжает полиция. Прискакать домой на коне мужчина якобы решил после очередной ссоры.
Лошадь у мужчины все же получилось завести в квартиру, о чем свидетельствуют кадры, снятые Екатериной. «Вот, девчонки, 8 Марта у нас настало. Вот лошадь у меня дома стоит», — отметила она.
Сергей заявил, что раньше работал на ферме и в ночи ему якобы приспичило поскакать. Договорившись с бывшим коллегой, он позаимоствовал лошадь, а после променада вернул животное обратно на ферму.
На мужчину составили административный протокол о мелком хулиганстве и назначили ему сутки административного ареста. Сергей заявил, что был «сильно пьян» и вообще не понимал, что делал. А также добавил, что «гражданская жена отнеслась к происходящему с юмором, восприняв все за сюрприз» к Международному женскому дню.