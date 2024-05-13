Суд в Москве запретил распространять объявления о работе «только для славян»

Солнцевский суд Москвы запретил распространять в интернете объявления о работе с пометкой «только для славян». Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.
В суде отметили, что такие объявления являются незаконными, противоречат основам правопорядка, а также нарушают интересы общества и государства. При этом уточняется, что действия тех, кто их размещает, являются противоправными и уголовно наказуемыми.
Суд признал запрещенными к распространению подобные объявления, размещенные на сайтах Bkrs.info (русскоязычный форум о Китае), Castingy.ru (кастинги в Москве), Meetplanet.ru и Art.one (агрегаторы знакомств и найма людей творческих профессий).
Ранее Солнцевский районный суд Москвы признал экстремистскими материалами объявления о кастингах моделей и актеров славянской внешности.
Всего под запрет попали около 10 таких заметок. Их авторы искали моделей для профессиональных и любительских съемок. В частности, составителям объявлений требовались модель в Пушкино, актеры для съемки рекламы образовательного центра и модели для рекламы жилого комплекса в Петербурге, отмечает телеграм-канал «Осторожно, новости».