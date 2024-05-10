Суд в Москве признал экстремистскими объявления о поиске актёров и моделей славянской внешности

Судья вынес решение в конце апреля, всего под запрет попали около 10 таких заметок. Их авторы искали моделей для профессиональных и любительских съемок. В частности, составителям объявлений требовались модель в Пушкино, актёры для съёмки рекламы образовательного центра и модели для рекламы жилого комплекса в Петербурге, отмечает телеграм-канал.