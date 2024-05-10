Суд в Москве признал экстремистскими объявления о поиске актёров и моделей славянской внешности

Солнцевский районный суд Москвы признал экстремистскими материалами объявления о кастингах моделей и актеров славянской внешности. На постановление суда обратило внимание «Осторожно, новости».
Судья вынес решение в конце апреля, всего под запрет попали около 10 таких заметок. Их авторы искали моделей для профессиональных и любительских съемок. В частности, составителям объявлений требовались модель в Пушкино, актёры для съёмки рекламы образовательного центра и модели для рекламы жилого комплекса в Петербурге, отмечает телеграм-канал.
Согласно тексту документа, судья посчитал, что опубликованные объявления нарушают Трудовой кодекс и антиэкстремистское законодательство. В суде пришли к выводу, что у всех должны быть равные права при приёме на работу.
URL-адреса, где были размещены объявления, будут включены в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора. О наказании людей или компаний не сообщается.
В январе суд признал пропагандой экстремизма объявления о приеме на работу «только славян». В суд обратились работники прокуратуры, которые попросили внести в реестр запрещенных материалов несколько объявлений из «ВКонтакте».