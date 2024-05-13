«Главарь» и «Шестая заповедь»: названы лауреаты премии BAFTA TV Awards

В Лондоне прошла церемония вручения юбилейной, 70-й премии BAFTA TV Awards — британского аналога «Эмми». Приз за лучшую драму унес сериал «Главарь» от Netflix.
По два приза получили «Счастливая долина» и «Шестая заповедь». Лучшим актером второго плана стал Мэттью МакФэдьен из «Наследников».
Лидеры по числу номинаций — «Корона» и «Черное зеркало» — остались без крупных наград. А «Игра в кальмара: Вызов» получила приз за лучшее риалити-шоу.
Список победителей телевизионной премии BAFTA
- Лучший драматический сериал — «Главарь»
- Лучший комедийный сериал — «Такие храбрые девушки»
- Лучший мини-сериал — «Шестая заповедь»
- Лучший актер в сериале — Тимоти Сполл («Шестая заповедь»)
- Лучшая актриса в сериале — Сара Ланкашир («Счастливая долина»)
- Лучший актер второго плана — Мэттью МакФэдьен («Наследники»)
- Лучшая актриса второго плана — Жасмин Джобсон («Главарь»)
- Лучшая женская комедийная роль — Гбемисола Икумело («Тайная операция»)
- Лучшая мужская комедийная роль — Маваан Ризван («Самый сок»)
- Лучший международный сериал — «Тысяча жизней Бернара Тапи»
- Лучшее реалити-шоу — «Игра в кальмара: Вызов»