«Главарь» и «Шестая заповедь»: названы лауреаты премии BAFTA TV Awards

Сегодня в 10:50
Фото: Netflix

В Лондоне прошла церемония вручения юбилейной, 70-й премии BAFTA TV Awards — британского аналога «Эмми». Приз за лучшую драму унес сериал «Главарь» от Netflix.

По два приза получили «Счастливая долина» и «Шестая заповедь». Лучшим актером второго плана стал Мэттью МакФэдьен из «Наследников».

Лидеры по числу номинаций — «Корона» и «Черное зеркало» — остались без крупных наград. А «Игра в кальмара: Вызов» получила приз за лучшее риалити-шоу.

Список победителей телевизионной премии BAFTA

  • Лучший драматический сериал — «Главарь»
  • Лучший комедийный сериал — «Такие храбрые девушки»
  • Лучший мини-сериал — «Шестая заповедь»
  • Лучший актер в сериале — Тимоти Сполл («Шестая заповедь»)
  • Лучшая актриса в сериале — Сара Ланкашир («Счастливая долина»)
  • Лучший актер второго плана — Мэттью МакФэдьен («Наследники»)
  • Лучшая актриса второго плана — Жасмин Джобсон («Главарь»)
  • Лучшая женская комедийная роль — Гбемисола Икумело («Тайная операция»)
  • Лучшая мужская комедийная роль — Маваан Ризван («Самый сок»)
  • Лучший международный сериал — «Тысяча жизней Бернара Тапи»
  • Лучшее реалити-шоу — «Игра в кальмара: Вызов»
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