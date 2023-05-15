Статуэтку в категории «Лучшая актриса» унесла Кейт Уинслет за роль в фильме «Я — Рут», в котором также снялась ее настоящая дочь Миа Триплтон. «Мы сделали это вместе, малышка», — сказала Уинслет, принимая награду.
Адиль Ахтар стал лучшим актером второго плана за роль в фильме «Шервуд», а в международной категории «Монстр: История Джеффри Дамера» от Netflix получил награду за лучший сериал.
На вечере также были вручены две специальные награды: историку Дэвиду Олусоге, который снялся в документальном сериале Netflix «Гарри и Меган», а комик Мира Сайал получила стипендию BAFTA.
Список победителей телевизионной премии BAFTA:
- Лучший драматический сериал: «Заговор сестер Гарви»;
- Лучший комедийный сериал: «Девчонки из Дерри»;
- Лучший мини-сериал: «Инфлюенсеры»;
- Лучший международный проект: «Монстр: История Джеффри Дамера»
- Лучший актер: Бен Уишоу («Будет больно»);
- Лучшая актриса: Кейт Уинслет («Я — Рут»);
- Лучший актер второго плана: Адиль Ахтар («Шервуд»);
- Лучшая актриса второго плана: Энн-Мэри Дафф («Заговор сестер Гарви»);
- Лучший мужской комедийный перфоманс: Ленни Раш («Я в своем уме?»);
- Лучший женский комедийный перфоманс: Шиван МакСуини («Девчонки из Дерри»).
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