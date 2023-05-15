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«Заговор сестер Гарви» и «Я — Рут»: список победителей премии BAFTA

Дарья Мельникова
Сегодня в 09:07

В Лондоне прошла церемония вручения премии BAFTA TV Awards — британского аналога «Эмми».

Статуэтку в категории «Лучшая актриса» унесла Кейт Уинслет за роль в фильме «Я — Рут», в котором также снялась ее настоящая дочь Миа Триплтон. «Мы сделали это вместе, малышка», — сказала Уинслет, принимая награду.

Адиль Ахтар стал лучшим актером второго плана за роль в фильме «Шервуд», а в международной категории «Монстр: История Джеффри Дамера» от Netflix получил награду за лучший сериал.

На вечере также были вручены две специальные награды: историку Дэвиду Олусоге, который снялся в документальном сериале Netflix «Гарри и Меган», а комик Мира Сайал получила стипендию BAFTA.

Список победителей телевизионной премии BAFTA:

  • Лучший драматический сериал: «Заговор сестер Гарви»;
  • Лучший комедийный сериал: «Девчонки из Дерри»;
  • Лучший мини-сериал: «Инфлюенсеры»;
  • Лучший международный проект: «Монстр: История Джеффри Дамера»
  • Лучший актер: Бен Уишоу («Будет больно»);
  • Лучшая актриса: Кейт Уинслет («Я — Рут»);
  • Лучший актер второго плана: Адиль Ахтар («Шервуд»);
  • Лучшая актриса второго плана: Энн-Мэри Дафф («Заговор сестер Гарви»);
  • Лучший мужской комедийный перфоманс: Ленни Раш («Я в своем уме?»);
  • Лучший женский комедийный перфоманс: Шиван МакСуини («Девчонки из Дерри»).
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Кейт УинслетАдиль АхтарБен Уишоу
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