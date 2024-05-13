Microsoft вернула российским пользователям доступ к обновлениям Windows и Office

Microsoft открыла для российских пользователей доступ к обновлениям Windows и Office, они скачиваются на компьютеры без VPN. Об этом ассоциация разработчиков ПО «Руссофт» рассказала «Известиям».
«Microsoft ищет лазейки, чтобы остаться на российском рынке, который очень важен для них. Даже если компания в своих заявлениях утверждает об обратном, в частных разговорах они гарантировали полную поддержку своего ПО», — заявил президент «Руссофта» Валентин Макаров.
Microsoft также не заблокировала, как обещала, доступ российским компаниям к программному обеспечению, сообщили источники газеты. Собеседник издания в крупном ИТ-дистрибьюторе отметил, что корпорация не препятствует покупке и активации лицензий по параллельному импорту.
От софта Microsoft отказался лишь госсектор, который постепенно переходит на отечественные продукты, коммерческие же предприятия продолжают пользоваться Office и переходить с него не планируют, пока его применение официально не запрещено, добавил источник.
Вскоре после начала военной операции на Украине Microsoft прекратила продажи своих продуктов Windows и Office в России, а также закрыла доступ к крупным обновлениям. В марте нынешнего года корпорация объявила о планах заблокировать работу своих сервисов российским организациям.