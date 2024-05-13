Microsoft вернула российским пользователям доступ к обновлениям Windows и Office

«Microsoft ищет лазейки, чтобы остаться на российском рынке, который очень важен для них. Даже если компания в своих заявлениях утверждает об обратном, в частных разговорах они гарантировали полную поддержку своего ПО», — заявил президент «Руссофта» Валентин Макаров.