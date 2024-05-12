Проспект имени Ахмата Кадырова появится в Гвинее-Бисау

Вчера в 20:58
Фото: Kadyrov_95/Telegram

В столице Гвинеи-Бисау в Западной Африке появится проспект имени первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Рамзан Кадыров.

11 мая Кадыров встретился в Грозном с президентом страны Умару Сиссоку Эмбало. По словам чеченского руководителя, «за чашкой чая обсудили возможные направления взаимовыгодного сотрудничества и развития дружеских отношений» республики и Гвинеи-Бисау, они договорились о приезде «военных из Гвинеи-Бисау для тренировок».

«Напоследок они заверили, что будут использовать пример развития Чеченской Республики в своем государстве и построят проспект имени Ахмата-Хаджи Кадырова в своей столице. <…> Для тех, кто хочет дружить с нами и сотрудничать в различных сферах, наши двери всегда открыты», — написал Кадыров.

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