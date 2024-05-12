Проспект имени Ахмата Кадырова появится в Гвинее-Бисау

«Напоследок они заверили, что будут использовать пример развития Чеченской Республики в своем государстве и построят проспект имени Ахмата-Хаджи Кадырова в своей столице. <…> Для тех, кто хочет дружить с нами и сотрудничать в различных сферах, наши двери всегда открыты», — написал Кадыров.