Кадыров опроверг слухи о запрете гимна России в Чечне

В то же время ИА «Грозный-Информ»,сообщившее новость, не указало статус рекомендаций, а в первом предложении написало: «В Чеченской Республике все музыкальные, вокальные и хореографические произведения должны соответствовать темпу от 80 до 116 ударов в минуту». Вероятно, путаница вызвана тем, что издание приписало эту цитату сначала министру культуры, а потом и сообщению Минкульта Чечни.