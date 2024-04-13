Кадыров опроверг слухи о запрете гимна России в Чечне

Рамзан Кадыров опроверг запрет исполнения гимна России в Чечне. В своем телеграм-канале он назвал подобные утверждения СМИ маразмом и ложью.
Таким образом глава Чечни пояснил новые требования министра культуры республики к песням. На прошлой неделе чиновник потребовал от местных творческих коллективов, чтобы все исполняемые музыкальные, вокальные и хореографические произведения на территории субъекта РФ соответствовали темпу от 80 и до 116 ударов в минуту. Гимн России обычно исполняется в темпе около 76 bpm, что означало бы запрет на его проигрывание чеченскими музыкантами.
Кадыров отметил, что в постановлении экспертного совета Минкульта требования обращены лишь к исполнителям национальной чеченской музыки, а не к музыкантам, играющим гимны, марши, баллады, шансон и другие жанры.
Кроме того, глава Чечни подчеркнул, что в документе не идет речи о запрете воспроизводить музыку медленнее или быстрее требований. «Все это — рекомендация для исполнителей чеченских мелодий, которая разработана, чтобы сохранить музыкальную выразительность, самобытность и особенность», — написал он.
Те издания, которые все-таки написали о запрете российского гимна в Чечне, Кадыров назвал «желтой и либеральной прессой», написал, что они «зачастую не дружат с головой» и у них «ограниченные умственные способности».
В то же время ИА «Грозный-Информ»,сообщившее новость, не указало статус рекомендаций, а в первом предложении написало: «В Чеченской Республике все музыкальные, вокальные и хореографические произведения должны соответствовать темпу от 80 до 116 ударов в минуту». Вероятно, путаница вызвана тем, что издание приписало эту цитату сначала министру культуры, а потом и сообщению Минкульта Чечни.