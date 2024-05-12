Популярные бренды одежды начали выпускать наряды для невест. У них есть шансы на успех

«Кризис стоимости жизни затронул зумеров, и они чувствуют себя глубоко неуверенно в своих финансах. Более половины живут от зарплаты до зарплаты, а треть живет со своими родителями. Поэтому неудивительно, что массовые бренды, доля рынка которых за последние несколько лет увеличилась из‑за кризиса стоимости жизни, извлекает выгоду из потребности в доступной и модной свадебной одежде», — заявила старший стратег по анализу тенденций в компании WGSN Эллисон Рис.