Популярные бренды одежды начали выпускать наряды для невест. У них есть шансы на успех

Популярные бренды, более известные своими майками, шортами, рваными джинсами и бикини, принялись выпускать свадебные наряды. На это обратил внимание CNN.
Вместо того, чтобы собирать свою свадебную свиту и проводить несколько часов в бутике, примеряя несколько платьев в поисках идеального за 1000 долларов и дороже, некоторые ретейлеры сделали поиск наряда таким же легким, как покупку футболки. Abercrombie & Fitch, Forever 21, Boot Barn, Shein и Lulus впервые предложили клиентам выбрать недорогие платья и зашли на рынок свадеб США, в котором крутятся более 100 млрд долларов.
В марте Abercrombie & Fitch представил коллекцию из более чем 100 вещей для невест и гостей свадьбы по цене от 80 до 150 долларов. В апреле Forever 21 презентовал свою первую свадебную коллекцию с вещами по цене от 9 до 50 долларов. В 2023 году средняя стоимость свадебного платья составляла 2 тыс. долларов.
Калифорнийская сеть модной одежды Lulus в феврале открыла в Лос-Анджелесе свой первый свадебный бутик с платьями стоимостью от 100 до 270 долларов. «В Lulus невестам не придется идти на компромисс. Достичь роскошного вида, не переступив за бюджет, — это не мечта, это реальность», — сказала гендиректор компании Кристал Ландсем.
«Переход на свадебную одежду имеет смысл, если это не отвлекает от их [бренды] основного бизнеса», — сказала управляющий директор и аналитик потребительских розничных брендов компании BTIG Джанин Штихтер. К тому же, выход на свадебный рынок разумен, поскольку самые старшие зумеры начинают играть свадьбы, но отказываются от традиций, в том числе долгих примерок, и привносят в процесс свои смыслы.
«Кризис стоимости жизни затронул зумеров, и они чувствуют себя глубоко неуверенно в своих финансах. Более половины живут от зарплаты до зарплаты, а треть живет со своими родителями. Поэтому неудивительно, что массовые бренды, доля рынка которых за последние несколько лет увеличилась из‑за кризиса стоимости жизни, извлекает выгоду из потребности в доступной и модной свадебной одежде», — заявила старший стратег по анализу тенденций в компании WGSN Эллисон Рис.