«Perfect» и «All of Me»: какие треки британцы чаще всего включали на свадьбах в 2023 году

Второе и третье места заняли «All of Me» Джона Ледженда (2013) и «Can’t Help Falling in Love» Элвиса Пресли (1961). «I’m Yours» Джейсона Мраза (2008) занимает пятое место, опередив «Make You Feel my Love» Адель (2008). Также в десятку попали «September» Earth, Wind & Fire и «Marry You» Бруно Марса.