«Perfect» и «All of Me»: какие треки британцы чаще всего включали на свадьбах в 2023 году

Эд Ширан стал автором самой популярной песни на свадьбах в Великобритании, сообщает Clash со ссылкой на исследование Encore Musicians. Ее включали во время танца молодоженов.
«Perfect» 2017 года занял первое место в топе свадебных треков. И это не единственный трек Ширана, который попал в рейтинг: 16% британских молодоженов выбирали его «÷» («Divide»), а четвертое место заняла баллада «Thinking out Loud» 2014-го.
Второе и третье места заняли «All of Me» Джона Ледженда (2013) и «Can’t Help Falling in Love» Элвиса Пресли (1961). «I’m Yours» Джейсона Мраза (2008) занимает пятое место, опередив «Make You Feel my Love» Адель (2008). Также в десятку попали «September» Earth, Wind & Fire и «Marry You» Бруно Марса.
В июне Ширана признали пятым по популярности в 2023-м исполнителем Spotify в Великобритании. Его праздничный совместный сингл с Элтоном Джоном «Merry Christmas» 2021 года появился в официальном чарте «40 лучших рождественских песен XXI века».