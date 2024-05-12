На производствах одежды, которую продает Shein, работники трудятся по 75 часов в неделю

Новые опрошенные в возрасте от 23 до 60 лет сообщили, что они работали в среднем по 12 часов в день, без перерывов на обед и ужин, шесть-семь дней в неделю. Работники также заявили, что их зарплата почти не изменилась со времени первого расследования и колеблется на уровне от 6 до 10 тыс. юаней (от 846 до 1,4 тыс. долларов) в месяц. Прожиточный минимум в Китае составляет около 6512 юаней (918 долларов).