На производствах одежды, которую продает Shein, работники трудятся по 75 часов в неделю

Работники некоторых поставщиков китайского ретейлера Shein по-прежнему работают по 75 часов в неделю, несмотря на обещания улучшить условия. Это следует из отчета швейцарской правозащитной группы Public Eye, сообщает Би-би-си.
Аналогичное расследование правозащитники проводили в 2021 году. По данным группы, которая опросила 13 сотрудников шести фабрик в Китае, сотрудничающих с Shein, сверхурочная работа по-прежнему была в порядке вещей. «Я работаю каждый день с 8 утра до 10.30 вечера и каждый месяц беру один выходной. Я не могу позволить себе больше выходных, потому что это стоит слишком дорого», — рассказала одна из сотрудниц, проработавшая на швейных машинках 20 лет.
Первое расследование проходило на фабрике близ деревни Нанькунь. Правозащитники не стали возвращаться туда из‑за рисков, связанных с вниманием после первого отчета.
Новые опрошенные в возрасте от 23 до 60 лет сообщили, что они работали в среднем по 12 часов в день, без перерывов на обед и ужин, шесть-семь дней в неделю. Работники также заявили, что их зарплата почти не изменилась со времени первого расследования и колеблется на уровне от 6 до 10 тыс. юаней (от 846 до 1,4 тыс. долларов) в месяц. Прожиточный минимум в Китае составляет около 6512 юаней (918 долларов).
При этом правила Shein для своих поставщиков гласят, что работники не должны работать более 60 часов в неделю, включая сверхурочные. Однако в 2021 году ретейлер признал, что эта проблема существует давно.
Рабочие также заявили, что заметили увеличение количества камер наблюдения на фабриках, и заявили, что, по их мнению, отснятый материал был отправлен Шеину в режиме реального времени, чтобы можно было обеспечить соблюдение правил.
Public Eye зафиксировала, как работники присматривают за своими детьми во время смены, привлекается труд подростков и не соблюдается запрет на курение. Shein в ответ заявил, что инвестирует десятки миллионов долларов «в усиление управления и соблюдения требований в нашей цепочке поставок».